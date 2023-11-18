Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении снайперским выстрелом россиянина с дистанции 3,8 км. Украинская спецслужба в комментарии LIGA.net заявила, что это "мировой рекорд".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составил 3540 метров", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что этот выстрел спецназовец произвел из украинской винтовки "Володар обрію".

"На видео четко видно попадание в орка и перепуг стоящих рядом захватчиков", – сказано в сообщении.

СПРАВКА. "Володар обрію" – многоцелевая мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная одноименной украинской компанией. В основе разработанного патрона 12,7×114"HL" лежит пуля калибра 12,95 мм в гильзе от патрона 14,5×114 мм. Винтовка предназначена для проведения диверсионных и контрдиверсионных действий (в частности в условиях пустынь и горной местности), уничтожения снайперов противника, расчетов крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и борьбы с легкобронированной техникой противника. Заявленная производителем максимальная дальность прицельного выстрела – 3200 м, а эффективная дальность снайперского выстрела – 2500 м.



"Володар обрію" – многоцелевая мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная одноименной украинской компанией. В основе разработанного патрона 12,7×114"HL" лежит пуля калибра 12,95 мм в гильзе от патрона 14,5×114 мм. Винтовка предназначена для проведения диверсионных и контрдиверсионных действий (в частности в условиях пустынь и горной местности), уничтожения снайперов противника, расчетов крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и борьбы с легкобронированной техникой противника. Заявленная производителем максимальная дальность прицельного выстрела – 3200 м, а эффективная дальность снайперского выстрела – 2500 м.

Смотрите также: HIMARS отработал по скоплению грузовиков с БК оккупантов, навел украинский Shark – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.