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СБУ заявила о мировом рекорде: снайпер ликвидировал россиянина с дистанции 3,8 км – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 21:33
Видео: liga.net
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Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении снайперским выстрелом россиянина с дистанции 3,8 км. Украинская спецслужба в комментарии LIGA.net заявила, что это "мировой рекорд".

"Снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составил 3540 метров", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что этот выстрел спецназовец произвел из украинской винтовки "Володар обрію".

"На видео четко видно попадание в орка и перепуг стоящих рядом захватчиков", – сказано в сообщении.

СПРАВКА. "Володар обрію" – многоцелевая мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная одноименной украинской компанией. В основе разработанного патрона 12,7×114"HL" лежит пуля калибра 12,95 мм в гильзе от патрона 14,5×114 мм. Винтовка предназначена для проведения диверсионных и контрдиверсионных действий (в частности в условиях пустынь и горной местности), уничтожения снайперов противника, расчетов крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и борьбы с легкобронированной техникой противника. Заявленная производителем максимальная дальность прицельного выстрела – 3200 м, а эффективная дальность снайперского выстрела – 2500 м.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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