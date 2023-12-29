Авдеевка. ВСУ доложили Зеленскому, что держат позиции. Но нужны люди и РЭБ

Комбриг 110-й ОМБр доложил верховному главнокомандующему о ситуации на направлении

Фото: Офис президента

В Авдеевке президент Владимир Зеленский посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко и пообщался с военными.

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Глава государства заслушал доклад командира бригады – Героя Украины Николая Чумака. Военный проинформировал верховного главнокомандующего об оперативной ситуации в направлении и ходе оборонных действий.

"По словам комбрига, российские захватчики не жалеют людей, но наши защитники крепко удерживают позиции и даже берут в плен солдат противника", – пишет пресс-служба президента.

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Также Зеленский пообщался с защитниками и поблагодарил их за высокий боевой дух, а также расспросил военных об основных потребностях – чаще всего бойцы упоминали о необходимости пополнения личного состава и средств радиоэлектронной борьбы.

"В то же время бойцы отметили, что обеспечение дронами в последнее время значительно улучшилось", – заключают в пресс-службе главы государства.

Сегодня, 29 декабря, Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

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