Росія запустила ударні дрони: під Києвом працює ППО, мінус "шахед" на Нікопольщині

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Ввечері 30 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони по Україні. Відомо про роботу Сил протиповітряної оборони у Київській області.

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Київська обласна військова адміністрація повідомила о 21:19, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА – ППО працює по цілях.

Людей закликали перебувати в укриттях і не публікувати фото і відео роботи ППО або наслідків атаки.

О 21:28 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп "шахедів" – у Київській, Одеській, Кіровоградській і Черкаській областях.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення одного російського дрона у Нікопольському районі.