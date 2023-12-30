Росія запустила ударні дрони: під Києвом працює ППО, мінус "шахед" на Нікопольщині

Росія запустила ударні дрони: під Києвом працює ППО, мінус "шахед" на Нікопольщинідоповнено
Ввечері 30 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони по Україні. Відомо про роботу Сил протиповітряної оборони у Київській області.
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Київська обласна військова адміністрація повідомила о 21:19, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА – ППО працює по цілях.
Людей закликали перебувати в укриттях і не публікувати фото і відео роботи ППО або наслідків атаки.
О 21:28 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп "шахедів" – у Київській, Одеській, Кіровоградській і Черкаській областях.
ДОПОВНЕНО О 22:00. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення одного російського дрона у Нікопольському районі.
- 29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України – застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.
- У ніч проти 30 грудня росіяни запустили 10 безпілотників по Україні: ППО збила п'ять.
- 30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі - РФ випустила по місту ракету Х-59. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.