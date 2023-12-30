Россия запустила ударные дроны: под Киевом работает ПВО, минус "шахед" под Никополем

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Вечером 30 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. Известно о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.

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Киевская областная военная администрация сообщила в 21:19, что в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА – ПВО работает по целям.

Людей призывали находиться в укрытиях и не публиковать фото и видео работы ПВО или последствий атаки.

В 21:28 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп "шахедов" – в Киевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

ДОПОЛНЕНО В 22:00. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об уничтожении одного российского дрона в Никопольском районе.