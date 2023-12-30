Россия запустила ударные дроны: под Киевом работает ПВО, минус "шахед" под Никополем

Россия запустила ударные дроны: под Киевом работает ПВО, минус "шахед" под Никополемдополнено
Вечером 30 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. Известно о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
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Киевская областная военная администрация сообщила в 21:19, что в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА – ПВО работает по целям.
Людей призывали находиться в укрытиях и не публиковать фото и видео работы ПВО или последствий атаки.
В 21:28 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп "шахедов" – в Киевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.
ДОПОЛНЕНО В 22:00. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об уничтожении одного российского дрона в Никопольском районе.
- 29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины – применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.
- В ночь на 30 декабря россияне запустили 10 беспилотников по Украине: ПВО сбила пять.
- 30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59. Также оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.