З'явилися фото наслідків прильотів у центрі Харкова
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував фото наслідків ударів росіян по Харкову.
Він зазначив, що надвечір Росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі.
На місці працюють ДСНС і поліція. Домедичну допомогу рятувальники надали сімом особам, з яких двоє – діти. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії, зазначив Клименко.
"Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку вісім осіб, передавши їх лікарям та психологам. Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей", – йдеться в повідомленні.
Мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що загалом було п'ять прильотів: два – у центрі, ще три – в Індустріальному районі.
Він зазначив, що наразі немає інформації про те, що під завалами можуть перебувати люди.
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