З'явилися фото наслідків прильотів у центрі Харкова

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував фото наслідків ударів росіян по Харкову.

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Він зазначив, що надвечір Росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі.

На місці працюють ДСНС і поліція. Домедичну допомогу рятувальники надали сімом особам, з яких двоє – діти. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії, зазначив Клименко.

"Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку вісім осіб, передавши їх лікарям та психологам. Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей", – йдеться в повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що загалом було п'ять прильотів: два – у центрі, ще три – в Індустріальному районі.

Він зазначив, що наразі немає інформації про те, що під завалами можуть перебувати люди.

Фото – МВС

Фото – МВС

Фото – МВС

Фото – МВС