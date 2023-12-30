Харків під вогнем росіян: у місті гриміли вибухи, є прильот у будинок в центрі

Харків (Ілюстративний скриншот)

Ввечері 30 грудня росіяни влаштували чергову атаку по Харкову. У місті лунають вибухи, повідомив мер Ігор Терехов.

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З 18:55 у Харківській області оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Загроза є також для Полтавської, Сумської, Дніпропетровської областей.

О 18:59 Терехов повідомив про вибух у Харкові, о 19:04 – про серію вибухів, щонайменше п’ять.

О 19:10 губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков похвалився, що у Бєлгороді зараз "гучно", бо окупанти ведуть вогонь по Україні. До цього Гладков сьогодні скаржився на масований обстріл центру міста нібито українськими силами.

ДОПОВНЕНО О 19:26. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад шість ударів – зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури, профільні служби працюють на місцях влучань.

19:44. Терехов повідомив про приліт у житловий будинок в центрі міста.

"Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", – написав він.

19:56. Синєгубов повідомив, що на цю хвилину медики надають допомогу вісьмом постраждалим, усі госпіталізовані. Чотири особи у середньому стані, ще чотири – у легкому.

Він зазначив, що окупанти вдарили по центральній частині Харкова, пошкодивши лікувальну установу, багатоквартирні будинки, магазини, інші громадські місця і транспорт. Він наголосив, що мова виключно про цивільну інфраструктуру.

20:23. Попередньо, загиблих немає. 14 осіб постраждали, п'ятеро з яких вже у лікарні, повідомив Терехов.

20:30. Терехов пише про 16 постраждалих.