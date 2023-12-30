Харьков под огнем россиян: в городе гремели взрывы, есть прилет в дом в центре

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Вечером 30 декабря россияне устроили очередную атаку по Харькову. В городе раздаются взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов.

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С 18:55 в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Угроза также есть для Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.

В 18:59 Терехов сообщил о взрыве в Харькове, в 19:04 – о серии взрывов, минимум пяти.

В 19:10 губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков похвастался, что в Белгороде сейчас "громко", потому что оккупанты ведут огонь по Украине. До этого Гладков сегодня жаловался на массированный обстрел центра города якобы украинскими силами.

ДОПОЛНЕНО В 19:26. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли более шести ударов – в частности, по центральной части города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, профильные службы работают на местах попадания.

19:44. Терехов сообщил о прилете в жилой дом в центре города.

"Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", – написал он.

19:46. По предварительным данным полиции Харьковской области, в результате обстрелов ранены четыре человека.