Харьков под огнем россиян: в городе гремели взрывы, есть прилет в дом в центре
Вечером 30 декабря россияне устроили очередную атаку по Харькову. В городе раздаются взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов.
С 18:55 в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Угроза также есть для Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.
В 18:59 Терехов сообщил о взрыве в Харькове, в 19:04 – о серии взрывов, минимум пяти.
В 19:10 губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков похвастался, что в Белгороде сейчас "громко", потому что оккупанты ведут огонь по Украине. До этого Гладков сегодня жаловался на массированный обстрел центра города якобы украинскими силами.
ДОПОЛНЕНО В 19:26. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли более шести ударов – в частности, по центральной части города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, профильные службы работают на местах попадания.
19:44. Терехов сообщил о прилете в жилой дом в центре города.
"Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", – написал он.
19:46. По предварительным данным полиции Харьковской области, в результате обстрелов ранены четыре человека.
- 29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины – применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.
- 30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонщине. Взрывы были и в Одессе.