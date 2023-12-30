Появились фото последствий прилетов в центре Харькова
Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото последствий ударов россиян по Харькову.
Он отметил, что к вечеру Россия обстреляла центр Харькова, в очередной раз ударив по гражданской инфраструктуре.
На месте работают ГСЧС и полиция. Домедицинскую помощь спасатели оказали семерым людям, из которых двое – дети. Среди пострадавших – журналист из Великобритании, отметил Клименко.
"Также чрезвычайники и полицейские эвакуировали из поврежденного дома восемь человек, передав их врачам и психологам. Работаем дальше. Документируем преступные действия врага. Спасаем людей", – сказано в сообщении.
Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что всего было пять прилетов: два – в центре, еще три – в Индустриальном районе.
Он отметил, что сейчас нет информации о том, что под завалами могут находиться люди.
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