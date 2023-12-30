Росія атакувала Україну дронами Shahed-136. Зафіксовано п'ять прильотів — ЗСУ

Сили протиповітряної оборони знищили п'ять дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 грудня

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 грудня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що загалом росіяни запустили 10 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили п'ять цілей.

Всього ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційні удари, було 84 обстріли з реактивної артилерії по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Є загиблі та поранені цивільні, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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