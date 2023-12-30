Россия атаковала Украину дронами Shahed-136. Зафиксировано пять прилетов — ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 декабря

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что всего россияне запустили 10 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сбили пять целей.

Всего враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных удара, было 84 обстрела из реактивной артиллерии по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые гражданские, разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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