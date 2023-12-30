В следующем году можно ожидать принятия многих решений, в частности глобальных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что провел сегодня заседание Ставки – итоговое за год. На Ставке обсуждалось то, что было сделано в этом году, и то, что нужно будет сделать в следующем году.

"Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024-й. Был доклад разведки – ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. Но в целом о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире", – сказал президент.

Он отметил, что, несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, Украине нужен достаточный потенциал, "чтобы делать свое".

"Чтобы достичь своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений – глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь достичь своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 2024 году", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех партнеров за новую оперативную работу в усилении украинской ПВО.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонщине. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59. Также оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

Вечером россияне запустили "шахеды".

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