Атака 29 декабря. Из-под завалов в Киеве достали тела еще двоих погибших, их уже 19
В Киеве спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате массированной ракетной атаки россиян 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.
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Таким образом, количество жертв российской воздушной атаки увеличилось до 19.
Поисковая операция в столице продолжается.
29 декабря российские войска применили против Украины 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.
1 января в столице будет днем траура.
- 30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.
- Вечером 30 декабря враг атаковал центр Харькова ракетами С-300. В МВД заявили о по меньшей мере шести ударах.
- В ночь на 31 декабря Россия вновь атаковала центр Харькова. На этот раз – ударными беспилотниками.
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