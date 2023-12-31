Атака 29 декабря. Из-под завалов в Киеве достали тела еще двоих погибших, их уже 19

1 января в столице будет днем траура

Фото: Национальная полиция

В Киеве спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате массированной ракетной атаки россиян 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.

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Таким образом, количество жертв российской воздушной атаки увеличилось до 19.

Поисковая операция в столице продолжается.

29 декабря российские войска применили против Украины 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.

1 января в столице будет днем траура.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.

Вечером 30 декабря враг атаковал центр Харькова ракетами С-300. В МВД заявили о по меньшей мере шести ударах.

В ночь на 31 декабря Россия вновь атаковала центр Харькова. На этот раз – ударными беспилотниками.

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