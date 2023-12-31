Атака на Харків 30 грудня. У Клименка кажуть, що Росія шість разів вдарила ракетами С-300

Раніше мер Терехов казав, що загалом було п'ять прильотів: два – у центрі, ще три – в Індустріальному районі

Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Росія вдарила щонайменше шість разів ракетами типу С-300 по центру Харкова ввечері 30 грудня.

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У відомстві уточнили, що внаслідок цієї атаки пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

Кількість поранених на ранок 31 грудня зросла до 22 людей (разом з нічною дроновою атакою поранених – 28, – Ред.). Напередодні глава Харківської ОВА Синєгубов казав про 11 поранених жінок та 10 чоловіків. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії.

Мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що загалом було п'ять прильотів: два – у центрі, ще три – в Індустріальному районі.

29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України – застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі – РФ випустила по місту ракету Х-59.

В ніч проти 31 грудня Росія знов атакувала центр Харкова. Цього разу – ударними безпілотниками.

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