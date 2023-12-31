Атака на Харьков 30 декабря. У Клименко говорят, что РФ шесть раз ударила ракетами С-300

Ранее мэр Терехов говорил, что всего было пять прилетов: два – в центре, еще три – в Индустриальном районе

Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что Россия ударила не менее шести раз ракетами типа С-300 по центру Харькова вечером 30 декабря.

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В ведомстве уточнили, что в результате этой атаки повреждены 12 многоквартирных домов, 13 частных домов, больницы, здание гостиницы, детский сад, торговые помещения, газопровод и автомобили.

Число раненых на утро 31 декабря возросло до 22 человек. Накануне глава Харьковской ОВА Синегубов говорил об 11 раненых женщинах и 10 мужчинах. Среди пострадавших – журналист из Великобритании.

Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что всего было пять прилетов: два – в центре, еще три – в Индустриальном районе.

29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины – применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.

В ночь на 31 декабря Россия вновь атаковала центр Харькова. На этот раз – ударными беспилотниками.

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