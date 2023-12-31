В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы. До этого взлетели МиГ-31К россиян

Кривой Рог (Скриншот)

После обеда в Кривом Роге раздались два взрыва, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Также было громко в Кропивницком, передает корреспондент Суспильного.

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13:26. По всей территории Украины раздается воздушная тревога. Воздушные силы зафиксировали взлет нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.

13:31. В Кривом Роге раздались два взрыва. Собеседник заявил, что они прозвучали "недалеко, было четко слышно".

Через минуту раздались взрывы и в Кропивницком. Журналисты сообщили, что их было несколько.

13:44. ВС сообщили о повторных пусках ракет в сторону Кропивницкого.

13:47. В городе снова раздались взрывы, пишет Суспильне.

В то же время прогремел еще один взрыв в Кривом Роге.

ДОПОЛНЕНО в 13:57. "Друзья – спокойствие. Меньше комментируем. Защитники неба работают", – написал начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.

Вечером 30 декабря враг атаковал центр Харькова ракетами С-300. В МВД заявили о по меньшей мере шести ударах.

В ночь на 31 декабря Россия вновь атаковала центр Харькова. На этот раз – ударными беспилотниками.

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