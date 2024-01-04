ЗСУ: Неможливо вирахувати, коли буде наступна масована атака. Дані про підготовку є у ГУР

Наслідки удару по Києву (Фото: LIGA.net)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що неможливо вирахувати, коли Росія наважиться здійснити наступну масовану атаку з повітря. За його словами, приблизну інформацію щодо підготовки такого удару можуть мати тільки українські спецслужби.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Є відповідні служби, розвідка, яка може мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати неможливо. <...> Як ми можемо знати, коли ворог планує це? Він може спланувати удар і призначити день. Може потім ще відтермінувати, ще щось додумати. Все буде відбуватися щодо тих завдань, які ворог перед собою ставить на сьогодні, і відповідно до обстановки", – пояснив він.

Ігнат додав, що рішення про завдання масованого удару по Україні ухвалюється Росією напередодні цього удару, оскільки ворог враховує низку факторів, включно з розвідкою.

Після другої масштабної ракетно-дронової атаки 2 січня низка українських Telegram-каналів та онлайн-ЗМІ рознесли інформацію від Ігната, що наступний масований обстріл нібито може відбутися за чотири дні.

Проте речник ПС не це мав на увазі, що він констатував і під час сьогоднішнього ефіру.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.

Читайте також: Боррель поговорив з главою МЗС Польщі. Вирішили: Україні необхідні далекобійні ракети