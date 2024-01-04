ВСУ: Нельзя вычислить дату следующей массированной атаки. Данные о подготовке есть у ГУР
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что невозможно вычислить, когда Россия решится осуществить следующую массированную атаку с воздуха. По его словам, приблизительную информацию о подготовке такого удара могут иметь только украинские спецслужбы.
"Есть соответствующие службы, разведка, которая может иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. <...> Как мы можем знать, когда враг планирует это? Он может спланировать удар и назначить день. Может потом еще отсрочить, еще что-то додумать. Все будет происходить согласно тем задачам, которые враг перед собой ставит на сегодняшний день, и в соответствии с обстановкой", – пояснил он.
Игнат добавил, что решение о нанесении массированного удара по Украине принимается Россией накануне этого удара, поскольку враг учитывает ряд факторов, включая разведку.
После второй масштабной ракетно-дроновой атаки 2 января ряд украинских Telegram-каналов и онлайн-СМИ разнесли информацию от Игната, что следующий массированный обстрел якобы может произойти через четыре дня.
Однако спикер ВС не это подразумевал, что он констатировал и во время сегодняшнего эфира.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
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