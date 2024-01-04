Боррель поговорив з главою МЗС Польщі. Вирішили: Україні необхідні далекобійні ракети

Політики дійшли цього після обговорення нещодавніх масованих ракетних атак, які здійснила Росія

Жозеп Боррель (Скриншот з відео)

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що після масованих російських обстрілів західні союзники мають посилити військове озброєння України, зокрема далекобійними ракетами. Про це він написав у X (Twitter).

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Боррель провів телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським, під час якої політики "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру".

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіуса дії та зенітних ракет", – повідомив глава євродипломатії.

Він також обговорив з Сікорським посилення заходів проти обходу санкцій Росією, оскільки існують занепокоєння, що "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії".

Водночас кількість загиблих під час масованого ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 32 людей, заявили у КМВА.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.

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