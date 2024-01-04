Боррель поговорил с главой МИД Польши. Решили: Украине необходимы дальнобойные ракеты

Политики пришли к этому после обсуждения недавних массированных ракетных атак, которые осуществила Россия

Жозеп Боррель (Скриншот из видео)

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что после массированных российских обстрелов западные союзники должны усилить военное вооружение Украины, в частности, дальнобойными ракетами. Об этом он написал в X(Twitter).

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Боррель провел телефонный разговор с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским, во время которого политики "разделили все большее беспокойство по поводу усиления российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру".

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", – сообщил глава евродипломатии.

Он также обсудил с Сикорским усиление мер против обхода санкций Россией, поскольку существуют опасения, что "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".

В то же время, количество погибших во время массированного ракетного удара по Киеву 29 декабря возросло до 32 человек, заявили в КГВА.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

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