Боррель поговорил с главой МИД Польши. Решили: Украине необходимы дальнобойные ракеты
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что после массированных российских обстрелов западные союзники должны усилить военное вооружение Украины, в частности, дальнобойными ракетами. Об этом он написал в X(Twitter).
Боррель провел телефонный разговор с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским, во время которого политики "разделили все большее беспокойство по поводу усиления российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру".
"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", – сообщил глава евродипломатии.
Он также обсудил с Сикорским усиление мер против обхода санкций Россией, поскольку существуют опасения, что "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".
В то же время, количество погибших во время массированного ракетного удара по Киеву 29 декабря возросло до 32 человек, заявили в КГВА.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
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