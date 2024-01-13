Байден вважає, що сьогодні у світі відбувається "переломний момент" в історії

На думку американського лідера, це ознака того, що потрібно зміцнювати відносини з союзниками та партнерами

Джо Байден (Скриншот)

Президент США Джо Байден вважає, що сьогоднішні події у світі, зокрема війна Росії проти України, є частиною "переломного моменту" в історії, коли потрібно посилювати альянси та зміцнювати відносини з союзниками. Його слова на брифінгу процитував представник Білого дому Джон Кірбі.

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"Президент описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивитеся по всьому світу, однією з речей, яка об’єднує, є загроза для демократії", – передав він.

Таким чином Кірбі відповів на запитання, як в адміністрації Байдена можуть схарактеризувати зовнішню політику США зараз. Зокрема, щодо російсько-української війни та війни в Ізраїлі.

"Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах і партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство є життєво важливим для розв’язання деяких із цих проблем", – додав Кірбі.

9 січня 2024 року радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч працівників Білого дому з представниками 12 провідних американських оборонних компаній, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України.

Байден назвав підтримку України та Ізраїлю серед головних досягнень США у 2023 році.

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