Байден назвав підтримку України та Ізраїлю серед головних досягнень США у 2023 році
Серед восьми основних досягнень адміністрації США у 2023 році президент Джо Байден назвав підтримку Ізраїлю та України.
Окремим пунктом у списку є "зміцнення демократії в країні і за кордоном".
"Виступили на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та в усьому світі, та зміцнили наші глобальні альянси", – написано в цьому розділі.
Байден вважає важливими досягненнями своєї адміністрації стримування інфляції та витрат американців на охорону здоров'я, оренду житла та інтернет, а також заходи щодо стримування змін клімату, стимулювання інвестицій у США, захисту репродуктивного здоров'я, обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також утвердження висококваліфікованих суддів.
Окремо виділено заходи проти дискримінації, расизму та утисків ЛГБТ+, а також захист виборчих прав.
- 29 грудня Байден заявив, що російський масований обстріл території України став "чітким нагадуванням", що Путін має намір повністю знищити Україну, і що його "необхідно зупинити".
- Байден вважає, що США "не можуть підвести Україну" і що "історія суворо засудить тих, хто не відповість на заклик до свободи".
- 28 грудня США оголосили про виділення Україні ще одного пакету військової допомоги на $250 млн, до якого увійшли додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS, додаткові боєприпаси HIMARS, ракети TOW та інше озброєння.
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