Президент США: Путін намагається знищити Україну, його необхідно зупинити

"Мета Путіна залишається незмінною: він прагне знищити Україну та підкорити собі її народ. Його необхідно зупинити", – заявив Байден.

Джо Байден у Києві (Фото - Twitter POTUS)

Ракетний обстріл Росією території України став "чітким нагадуванням", що російський диктатор Володимир Путін має намір повністю знищити Україну і що його "необхідно зупинити". Про це йдеться у спеціальній заяві президента США Джо Байдена.

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Росія провела найбільшу повітряну атаку по Україні з початку війни, під час якої використовувалися дрони та ракети для ударів по містах та цивільній інфраструктурі, йдеться у заяві.

"Це суворе нагадування світу про те, що майже через два роки руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити собі її народ. Його необхідно зупинити", – заявив президент США.

Як наголосив Байден, атаку Росії вдалося частково відбити за допомогою систем ППО, які передали Україні США та інші партнери.

"Американський народ може пишатися життями, які ми допомогли врятувати, та підтримкою, яку ми надали Україні, яка захищає свій народ, свою свободу і свою незалежність. Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту людей. Конгрес має активізуватися і діяти без подальшої тяганини", – заявив президент США.



Він нагадав, що боротьба з агресією Росії "зачіпає весь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин".

"Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відповість на заклик свободи", – наголосив Байден.

28 грудня США оголосили про виділення Україні ще одного пакету військової допомоги на $250 млн, до якого увійшли додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS, додаткові боєприпаси HIMARS, ракети TOW та інше озброєння.

29 грудня Велика Британія направила до України приблизно 200 ракет ППО для захисту цивільного населення та критично важливої інфраструктури від дронів та бомбардувань РФ.

13 грудня Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату. Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткову допомогу Україні, хоча деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до ладу питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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