Світові лідери відреагували на обстріл України: Вони мають отримати фінансування вже зараз

Лідери низки країн відреагували на масовану атаку на Україну. Бріджит Брінк наголосила на важливості негайного надання Україні фінансування на тлі російських обстрілів

Приліт у ТРЦ у Дніпрі (Фото: Дніпропетровська ОВА)

На тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну в ніч проти 29 грудня та зранку, світові лідери закликали прискорити надання Україні допомоги.

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що впродовж нічної атаки армія Росії випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на важливості надання Україні фінансування на тлі російських обстрілів.

"Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", — написала вона.

Також Брінк додала скриншот зі статистикою повітряних тривог.

Фото: X (колишній Twitter)

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Він розповів про те, що отримав повідомлення про обстріли пологового будинку, житлових будинків, торговельних центрів та залізничних станцій.

"Сьогодні вранці Росія здійснила чергові підступні атаки по всій Україні. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", — наголосив він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також зазначив, що Україна має отримати всю фінансову та військову допомогу вже зараз, бо це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти.

"Повна солідарність з Україною в цей важкий час", — наголосив Рінкевичс.

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Також прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня зазначила, що країна продовжить наполегливо працювати над тим, щоб Україна отримувала всю необхідну підтримку.

Міністерство закордонних справ Естонії засудило "нелюдські" напади Росії на українську цивільну інфраструктуру.

"Світ має підтримати перемогу України та притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні", — йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки Росії має стати безперервна фінансова та військова підтримка України.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", – зазначив Кулеба.

За його словами, ці звуки – це те, що насправді хоче сказати Росія й єдиною відповіддю повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні.

"Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", – наголосив глава МЗС.

Окрім цього, також Японія засудила масовану повітряну атаку Росії по мирних населених пунктах України.

"Унаслідок атаки загинули і постраждали десятки людей, було пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, торговельний центр, СТО, метро. Перед обличчям жорстокого ворога підтримка Японією України є непохитною", – зазначили у відомстві.

Президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність ще більшого посилення протиповітряної оборони України. Вона зазначила, що глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста.

"Сьогоднішня агресія підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей", – написала вона.

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що сьогоднішній масований обстріл – це нагадування про те, що цілі Росії не змінилися.

"Вона хоче знищити Україну. Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки", – наголосила вона.

У Києві в п’ятницю, 29 грудня, через пожежу в Подільському районі, спричиненою ракетною атакою РФ, зафіксували локальне погіршення якості повітря.

Після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

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