Мировые лидеры отреагировали на обстрел Украины: Они должны получить финансирование сейчас

Прилет в ТРЦ в Днепре (Фото: Днепропетровская ОВА)

На фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину в ночь на 29 декабря и утром, мировые лидеры призвали ускорить оказание Украине помощи.

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Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что в течение ночной атаки армия России выпустила по Украине 158 ракет и ударных беспилотников.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила важность предоставления Украине финансирования на фоне российских обстрелов.

"Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", – написала она.

Также Бринк добавила скриншот со статистикой воздушных тревог.

Фото: X (бывший Twitter)

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис подчеркнул, что атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Он рассказал о том, что получил сообщение об обстрелах роддома, жилых домов, торговых центров и железнодорожных станций.

"Сегодня утром Россия совершила очередные коварные атаки по всей Украине. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", – подчеркнул он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также отметил, что Украина должна получить всю финансовую и военную помощь уже сейчас, потому что это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты.

"Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время", – подчеркнул Ринкевичс.

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Также премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что страна продолжит упорно работать над тем, чтобы Украина получала всю необходимую поддержку.

Министерство иностранных дел Эстонии осудило "бесчеловечные" нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мир должен поддержать победу Украины и привлечь Москву к ответственности за преступления, совершенные в Украине", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ответом международного сообщества на массированные ракетные атаки России должна стать непрерывная финансовая и военная поддержка Украины.

"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут об "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", – отметил Кулеба.

По его словам, эти звуки – это то, что на самом деле хочет сказать Россия и единственным ответом должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине.

"Только большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", – подчеркнул глава МИД.

Кроме этого, также Япония осудила массированную воздушную атаку России по мирным населенным пунктам Украины.

"В результате атаки погибли и пострадали десятки людей, были повреждены жилые дома, роддом, торговый центр, СТО, метро. Перед лицом жестокого врага поддержка Японией Украины является непоколебимой", – отметили в ведомстве.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости еще большего усиления противовоздушной обороны Украины. Она отметила, что глубоко обеспокоена сегодняшней массированной воздушной атакой России на украинские города.

"Сегодняшняя агрессия подчеркивает настоятельную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей", – написала она.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что сегодняшний массированный обстрел – это напоминание о том, что цели России не изменились.

"Она хочет уничтожить Украину. Не позволить агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", – подчеркнула она.

В Киеве в пятницу, 29 декабря, из-за пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой РФ, зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха.

После массированного вражеского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

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