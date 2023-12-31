Байден назвал поддержку Украины и Израиля среди главных достижений США в 2023 году

"Выступили в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире", значится в сводке достижений администрации Белого дома

Джо Байден (Фото - The White House)

В числе восьми основных достижений администрации США в 2023 году президент Джо Байден назвал поддержку Израиля и Украины.

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Отдельным пунктом в списке значится "укрепление демократии в стране и за рубежом".

"Выступили в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире, и укрепили наши глобальные альянсы", – написано в этом разделе.

Байден считает важными достижениями своей администрации сдерживание инфляции и расходов американцев на здравоохранение, аренду жилья и интернет, а также меры по сдерживанию изменений климата, стимулированию инвестиций в США, защите репродуктивного здоровья, ограничению вооруженного насилия, уменьшению расходов на высшее образование, а также утверждение высококвалифицированных судей.

Отдельно выделены меры против дискриминации, расизма и притеснений ЛГБТ+, а также защита избирательных прав.

29 декабря Байден заявил, что российский массированный обстрел территории Украины стал "ясным напоминанием", что Путин намерен полностью уничтожить Украину, и что его "необходимо остановить".

Байден считает, что США "не могут подвести Украину" и что "история сурово осудит тех, кто не ответит на призыв свободы".

28 декабря США объявили о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $250 млн, в который вошли дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS, дополнительные боеприпасы HIMARS, ракеты TOW и другое вооружение.

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