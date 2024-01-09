У Байдена вирішують, як надати Україні передові технології для війни. Про них писав Залужний
Джейк Салліван (Фото: ЕРА, CHRIS KLEPONIS)

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч працівників Білого дому з представниками 12 провідних американських оборонних компаній, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України. Про це повідомляє Reuters.

Неназвані американські посадовці, з якими поговорили журналісти, зазначили, що цією зустріччю Салліван домагався "відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою".

Серед учасників були менеджери компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, які переважно спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, а також Fortem та Skydio, які займаються дронами та боротьбою з ними.

На зустрічі порушили питання зокрема технологій розмінування, безпілотників і систем для боротьби з російськими дронами.

Таким чином США намагаються розширити доступ України до найсучасніших американських технологій, зазначає Reuters.

  • У листопаді головком Залужний у колонці для The Economist заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрену.
  • Україні потрібно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, аби вона могла ефективніше, ніж РФ, візуалізувати поле бою та швидше ухвалювати рішення, зауважив головнокомандувач.
  • Також слід зосередитися на раціоналізації українського матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику Росії за допомогою ракет великої дальності, повідомив він.

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