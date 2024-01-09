У Байдена вирішують, як надати Україні передові технології для війни. Про них писав Залужний

На зустрічі порушили питання, зокрема, технологій розмінування, безпілотників і систем для боротьби з російськими дронами

Джейк Салліван (Фото: ЕРА, CHRIS KLEPONIS)

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч працівників Білого дому з представниками 12 провідних американських оборонних компаній, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України. Про це повідомляє Reuters.

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Неназвані американські посадовці, з якими поговорили журналісти, зазначили, що цією зустріччю Салліван домагався "відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою".

Серед учасників були менеджери компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, які переважно спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, а також Fortem та Skydio, які займаються дронами та боротьбою з ними.

На зустрічі порушили питання зокрема технологій розмінування, безпілотників і систем для боротьби з російськими дронами.

Таким чином США намагаються розширити доступ України до найсучасніших американських технологій, зазначає Reuters.

У листопаді головком Залужний у колонці для The Economist заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрену.

Україні потрібно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, аби вона могла ефективніше, ніж РФ, візуалізувати поле бою та швидше ухвалювати рішення, зауважив головнокомандувач.

Також слід зосередитися на раціоналізації українського матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику Росії за допомогою ракет великої дальності, повідомив він.

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