У Байдена решают, как дать Украине передовые технологии для войны. О них писал Залужный

На встрече подняли вопросы, в частности, технологий разминирования, беспилотников и систем для борьбы с российскими дронами

Джейк Салливан (Фото: ЕРА, CHRIS KLEPONIS)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу работников Белого дома с представителями 12 ведущих американских оборонных компаний, чтобы обсудить перспективы производства оружия для Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Неназванные американские чиновники, с которыми поговорили журналисты, отметили, что этой встречей Салливан добивался "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, сдерживающих ее прогресс и динамику на поле боя".

Среди участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, преимущественно специализирующихся на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, занимающихся дронами и борьбой с ними.

На встрече подняли вопросы в частности технологий разминирования, беспилотников и систем для борьбы с российскими дронами.

Таким образом, США пытаются расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям, отмечает Reuters.

В ноябре главком Залужный в колонке для The Economist заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.

Украине нужно сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы она могла эффективнее РФ визуализировать поле боя и быстрее принимать решения, отметил главнокомандующий.

Также следует сосредоточиться на рационализации украинского материально-технического обеспечения, в то же время нарушая логистику России с помощью ракет большой дальности, сообщил он.

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