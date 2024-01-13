Байден считает, что сегодня в мире происходит "переломный момент" в истории

По мнению американского лидера, это признак того, что нужно укреплять отношения с союзниками и партнерами

Джо Байден (Скриншот)

Президент США Джо Байден считает, что сегодняшние события в мире, в частности, война России против Украины, являются частью "переломного момента" в истории, когда нужно усиливать альянсы и укреплять отношения с союзниками. Его слова на брифинге процитировал представитель Белого дома Джон Кирби.

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"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем, как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии", – передал он.

Таким образом, Кирби ответил на вопрос, как в администрации Байдена могут охарактеризовать внешнюю политику США сейчас. В том числе по поводу российско-украинской войны и войны в Израиле.

"Президент верит во внешнюю политику, которая усиливает наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, которая признает, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство является жизненно важным для решения некоторых из этих проблем", – добавил Кирби.

9 января 2024 года администратор Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу работников Белого дома с представителями 12 ведущих американских оборонных компаний, чтобы обсудить перспективы производства оружия для Украины.

Байден назвал поддержку Украины и Израиля среди главных достижений США в 2023 году.

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