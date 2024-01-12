Трамп критикує НАТО. Білий дім: За Байдена Альянс став більшим і боєздатнішим

Кірбі заявив, що з урахуванням війни Росії проти України НАТО почав розширюватись і посилювати свої можливості

Джон Кірбі (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що за президентства Джо Байдена НАТО став більш боєздатним. Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання про критику на адресу Альянсу з боку 45-го президента США Дональда Трампа.

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За його словами, він не хоче говорити в контексті передвиборчої кампанії та обговорювати заяви Трампа.

Він зазначив, що за Байдена НАТО став більш боєздатним і розширив свій вплив.

"Звичайно ж, у контексті війни Путіна в Україні. Це президент, який буквально з самого початку інвестував у покращення нашої мережі альянсів і партнерств, інвестував у їхні можливості, інвестував у довіру до цих відносин та їх зміцнення", — сказав Кірбі.

Ряд офіційних осіб США вважає, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США.

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