Трамп критикует НАТО. Белый дом: При Байдене Альянс стал крупнее и боеспособнее

Кирби заявил, что с учетом войны России против Украины НАТО стал расширяться и усиливать свои возможности

Джон Кирби (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что при президентстве Джо Байдена НАТО стал более боеспособным. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о критике в адрес Альянса со стороны 45-го президента США Дональда Трампа.

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По его словам, он не хочет говорить в контексте предвыборной кампании и обсуждать заявления Трампа.

Он отметил, что при Байден НАТО стал более боеспособным и расширил свое влияние.

"Конечно же, в контексте войны Путина в Украине. Это президент, который буквально с самого начала инвестировал в улучшение нашей сети альянсов и партнерств, инвестировал в их возможности, инвестировал в доверие к этим отношениям и в их укрепление", — сказал Кирби.

Ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на беспокойствах Соединенных Штатов и их европейских союзников относительно гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Трамп считает, что НАТО "неподобающе относится" к США.

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