Reuters: Якщо Трамп стане президентом, його люди знищать політику США щодо України і НАТО

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Якщо у виборах у США переможе 45-й президент Дональд Трамп, він, імовірно, призначить на ключові держпосади людей, які змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двадцятьох нинішніх та колишніх чиновників, пов'язаних із Трампом.

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Журналісти пишуть, що йдеться про посади в Пентагоні, ЦРУ та Держдепі США. Вони припускають, що Трамп намагатиметься призначити в головні американські відомства та органи чиновників, які були б віддані йому та його забаганкам.

За словами помічників і дипломатів, з якими поговорило Reuters, це дозволить Трампу внести радикальні зміни в позицію США з різних питань – від війни в Україні до торгівлі з Китаєм, а також у федеральні інститути, які реалізують, а іноді й обмежують зовнішню політику.

Видання розповідає, що протягом свого президентського терміну 2017-2021 років Трамп намагався нав'язати своє, часом імпульсивне і нестабільне, бачення політики національної безпеки США.

"Він часто висловлював розчарування на адресу високопосадовців, які не поспішали, відкладали на безвік або відмовляли його від деяких з його планів", – пише колишній міністр оборони Марк Еспер.

Ексголова Пентагону також додав, що двічі заперечував проти пропозиції Трампа завдати ракетних ударів по наркокартелях у Мексиці, яка є найбільшим торговельним партнером США.

За словами нинішнього і колишнього помічників Трампа, наявність більшої кількості "лояльних людей" дасть змогу 45-му президенту просувати свої зовнішньополітичні пріоритети швидше та ефективніше, ніж це було можливо під час його попередньої каденції.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

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