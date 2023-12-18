Reuters: Если Трамп станет главой США, его люди изменят политику страны по Украине и НАТО

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Если в выборах в США победит 45 президент Дональд Трамп, он, вероятно, назначит на ключевые госдолжности людей, которые изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двадцатку нынешних и бывших чиновников, связанных с Трампом.

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Журналисты пишут, что речь идет о должностях в Пентагоне, ЦРУ и Госдепе США. Они предполагают, что Трамп будет пытаться назначить в главные американские ведомства и органы чиновников, которые были бы преданы ему и его прихотям.

По словам помощников и дипломатов, с которыми поговорило Reuters, это позволит Трампу внести радикальные изменения в позицию США по разным вопросам – от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в реализующие, а иногда и ограничивающие внешнюю политику федеральные институты.

Издание рассказывает, что в течение своего президентского срока 2017-2021 годов Трамп пытался навязать свое, подчас импульсивное и нестабильное, видение политики национальной безопасности США.

"Он часто выражал разочарование в адрес чиновников, которые не спешили, откладывали в долгий ящик или отказывали его от некоторых из его планов", – пишет бывший министр обороны Марк Эспер.

Экс-глава Пентагона также добавил, что дважды возражал против предложения Трампа нанести ракетные удары по наркокартелям в Мексике, крупнейшему торговому партнеру США.

По словам нынешнего и бывшего помощников Трампа, наличие большего количества "лояльных людей" позволит 45-му президенту продвигать свои внешнеполитические приоритеты быстрее и эффективнее, чем это было возможно во время его предыдущей каденции.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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