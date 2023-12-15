Конгрес США заборонив президентам одноосібно виходити з НАТО. Це страховка від Трампа

The Hill пише, що рішення є запобіжником у разі повернення 45 президента США Дональда Трампа, який критикує НАТО

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Про це повідомляє видання The Hill.

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Ініціаторами документа виступили сенатори Тім Кейн (демократ від штату Вірджинія) та Марко Рубіо (республіканець від Флориди), очікується, що закон буде підписано президентом США Джо Байденом.

Hill пише, що це положення підкреслює відданість Конгресу НАТО, який став об'єктом критики з боку 45 президента США Дональда Трампа.

"НАТО вистояв у відповідь на війну Путіна в Україні та чимраз більші виклики в усьому світі. Закон підтверджує підтримку США цього найважливішого альянсу, який є основним для нашої національної безпеки. Це також посилає авторитарній владі в усьому світі переконливий сигнал про те, що вільний світ залишається єдиним", – сказав Кейн.

Рубіо заявив, що захід послужив важливим інструментом нагляду з боку Конгресу.

"Критики Трампа кажуть, що риторика колишнього президента послаблює єдність і силу цілей альянсу. І вони висловили стурбованість тим, що Трамп відмовиться від зобов'язань США щодо пакту про взаємну оборону альянсу або повністю виведе США з альянсу", – сказано у матеріалі.

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