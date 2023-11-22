Зеленський про Трампа: Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Крим та Донбас. Але це не мир
22.11.2023, 11:38
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас, проте це не приведе до миру. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
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За його словами, він готовий до діалогу з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який говорив, що може "дуже швидко влаштувати мирний договір для України".
Він зазначив, що якщо Трамп має мирний план, то нехай він поділиться ним з Україною.
"Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", – сказав Зеленський.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
- Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".
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