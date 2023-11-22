Зеленський про Трампа: Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Крим та Донбас. Але це не мир

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас, проте це не приведе до миру. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, він готовий до діалогу з 45-м президентом США Дональдом Трампом , який говорив, що може "дуже швидко влаштувати мирний договір для України".

Він зазначив, що якщо Трамп має мирний план, то нехай він поділиться ним з Україною.

"Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", – сказав Зеленський.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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