Зеленский о Трампе: Мы можем остановить войну, если отдадим Крым и Донбасс. Но это не мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может остановиться, если отдать оккупантам Крым и Донбасс, однако это не приведет к миру. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, он готов к диалогу с 45-м президентом США Дональдом Трампом , который говорил, что может "очень быстро устроить мирный договор для Украины".

Он отметил, что если у Трампа есть мирный план, то пусть он поделится им с Украиной.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — сказал Зеленский.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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