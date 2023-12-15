Конгресс США запретил президентам единолично выходить из НАТО. Это страховка от Трампа

The Hill пишет, что решение является предохранителем в случае возвращения 45 президента США Дональда Трампа, который критикует НАТО

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

Конгресс США одобрил закон, который запрещает президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Об этом сообщило издание The Hill.

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Инициаторами документа выступили сенаторы Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец от Флориды), ожидается, что закон будет подписан президентом США Джо Байденом.

Hill пишет, что это положение подчеркивает приверженность Конгресса НАТО, который стал объектом критики со стороны 45 президента США Дональда Трампа.

"НАТО выстоял в ответ на войну Путина в Украине и растущие вызовы во всем мир. Закон подтверждает поддержку США этого важнейшего альянса, который является основополагающим для нашей национальной безопасности. Это также посылает авторитарным властям во всем мире убедительный сигнал о том, что свободный мир остается единым", — сказал Кейн.

Рубио заявил, что мера послужила важным инструментом надзора со стороны Конгресса.

"Критики Трампа говорят, что риторика бывшего президента ослабляет единство и силу целей альянса. И они выразили обеспокоенность тем, что Трамп откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или полностью выведет США из альянса", — сказано в материале.

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