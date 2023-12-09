NYT: В ЕС опасаются, что приход Трампа к власти может "развалить НАТО"

Несколько европейских чиновников, с которыми пообщались журналисты, заявили, что среди правительств их стран растет тревога на фоне выборов в США.

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американская газета The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц пишет, что в ЕС не знают, как обращаться с 45 президентом США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах в 2024 году. Ряд европейских политиков считает, что приход Трампа к власти может фактически "развалить НАТО".

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Несколько нынешних и бывших европейских чиновников, с которыми пообщались журналисты, заявили, что среди правительств их стран растет тревога.

По их мнению, возвращение Трампа может означать не только отказ от помощи Украине, но и "отдаление США от Европы и уничтожение НАТО".

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", – сказал Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса с 2009 по 2013 годы.

В связи с этим европейские послы и представители аналитических центров совершают тайные визиты к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, пишет издание.

По мнению NYT, страны, которые являются "наиболее уязвимыми к нападению со стороны России", будут пытаться завоевать расположение Трампа посредством увеличения заказов американского оружия или символических шагов, направленных на его восхваление.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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