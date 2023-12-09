Трамп обігнав Байдена на 4% у президентському рейтингу. Опитування від WSJ

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

45 президент США Дональд Трамп обігнав на 4% чинного голову Білого дому Джо Байдена у президентському рейтингу. Про це свідчать дані соціологічного опитування The Wall Street Journal.

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Згідно з опитуванням, Трамп обганяє Байдена в гіпотетичному голосуванні з 47% голосів проти 43%.

Якщо до списку додають п'ятьох потенційних незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується на шість пунктів — із 37% проти 31% у Байдена.

WSJ пише, що опитування демонструє збільшення невдоволення Байденом з боку виборців, лише 23% респондентів схвалюють політику чинного президента США, 53% кажуть, що його дії їм зашкодили.

Водночас, більше половини опитаних схвалюють внутрішню політику Трампа, ще 37% сказали, що постраждали від його дій.

Роботу Байдена схвалюють 37% – це найнижчий показник за час його каденції, 61% бачать його імідж у негативному світлі.

Соціологи зазначили, що Байдену не вистачає голосів кількох груп, які послідовно голосують за Демократичну партію – молодь, чорношкірі та латиноамериканці.

8 листопада 2023 року спікер Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, аби Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолію.

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