Трамп обогнал Байдена на 4% в президентском рейтинге. Опрос от WSJ

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

45 президент США Дональд Трамп обогнал на 4% действующего главу Белого дома Джо Байдена в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса The Wall Street Journal.

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Согласно опросу, Трамп обгоняет Байдена в гипотетическом голосовании с 47% голосов против 43%.

Если к списку добавляют пятерых потенциальных независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается на шесть пунктов — с 37% против 31% у Байдена.

WSJ пишет, что опрос демонстрирует увеличение недовольства Байденом со стороны избирателей, только 23% респондентов одобряют политику действующего президента США, 53% говорят, что его действия им навредили.

Одновременно более половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, еще 37% сказали, что пострадали от его действий.

Работу Байдена одобряют 37% — это самый низкий показатель за время его каденции, 61% видят его имидж в негативном свете.

Социологи отметили, что Байдену не хватает голосов нескольких групп, которые последовательно голосуют за Демократическую партию — молодежь, чернокожие и латиноамериканцы.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, только чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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