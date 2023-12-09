NYT: У ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може "розвалити НАТО"

Декілька європейських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога на тлі виборів у США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американська газета The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та посадовців пише, що у ЄС не знають, як поводитись з 45-м президентом США Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах у 2024 році. Низка європейських політиків вважають, що прихід Трампа до влади може фактично "розвалити НАТО".

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Декілька нинішніх і колишніх європейських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога.

На їхню думку, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи та знищення НАТО".

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", – сказав Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу з 2009 до 2013 року.

У зв'язку з цим європейські посли та представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.

На думку NYT, країни, які є "найбільш уразливими до нападу з боку Росії", намагатимуться завоювати прихильність Трампа за допомогою збільшення замовлень американської зброї або символічних кроків, спрямованих на його вихваляння.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

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