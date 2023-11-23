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Президент Евросовета о возможной победе Трампа: Они должны понимать серьезность ситуации

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 20:40
Президент Евросовета о возможной победе Трампа: Они должны понимать серьезность ситуации - Фото
Дональд Трамп и Шарль Мишель (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что европейцы и американцы должны понять серьезность необходимости поддержки Украины. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Independent.

По его словам, Европейский союз и США хотят усилить поддержку Украины, а на последней встрече с американским президентом Джо Байденом они согласились, что Конгресс должен "чувствовать поддержку" ЕС. 

"В США пройдут выборы. Будут выборы внутри ЕС. Хорошо, это ясно. Но наш долг сегодня – убедиться, что общественное мнение, наши граждане в Соединенных Штатах и Европе понимают серьезность ситуации", — сказал Мишель.

Он отметил, что американцы и европейцы должны понять, что поддержка Украины — это стратегическая инвестиция в мир и безопасность. 

"И мир станет безопаснее, если мы сможем поддержать Украину и обеспечить защиту лучшего мирового порядка", — заявил политик.

  • В августе 2022 года 45 президент США Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

Читайте также: Зеленский о Трампе: Мы можем остановить войну, если отдадим Крым и Донбасс. Но это не мир 

Дмитрий Гриниченко
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