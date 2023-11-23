Президент Євроради про можливу перемогу Трампа: Вони мають розуміти серйозність ситуації

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що європейці та американці мають зрозуміти серйозність необхідності підтримки України. Про це він повідомив в інтерв'ю Kyiv Independent.

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За його словами, Європейський союз та США хочуть посилити підтримку України, а на останній зустрічі з американським президентом Джо Байденом вони погодилися, що Конгрес має "відчувати підтримку" ЄС.

"У США пройдуть вибори. Будуть вибори всередині ЄС. Добре, це зрозуміло. Але наш обов'язок сьогодні – переконатися, що громадська думка, наші громадяни у Сполучених Штатах та Європі розуміють серйозність ситуації", – сказав Мішель.

Він зазначив, що американці та європейці мають зрозуміти, що підтримка України — це стратегічна інвестиція у мир та безпеку.

"І світ стане безпечнішим, якщо ми зможемо підтримати Україну та забезпечити захист кращого світового порядку", — заявив політик.

У серпні 2022 року 45 президент США Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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