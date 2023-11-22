Рютте может стать генсеком НАТО. Bloomberg: Он фаворит из-за хороших отношений с Трампом
Издание Bloomberg пишет, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является фаворитом на должность нового генерального секретаря НАТО — в США якобы поддерживают его кандидатуру.
В материале сказано, что правительства Нидерландов и США общались насчет шансов Рютте стать генсеком Альянса, когда он заявил, что открыт для этой работы.
Отмечается, что решение о назначении генсека должно быть единогласным от 31 члена НАТО, однако точка зрения США как лидера военного Альянса всегда имеет наибольший вес.
Конкурентами Рютте являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, однако Bloomberg пишет, что они могут столкнуться с проблемами, так как страны Балтии считаются "слишком агрессивными" к Москве.
Издание заявляет, что НАТО хочет назначить нового генсека на саммите в Вашингтоне летом 2024 года.
Журналисты обращают внимание, что Рютте может быть лучше подготовлен, чем другие кандидаты, к борьбе с 45-м президентом США Дональдом Трампом, если тот победит на выборах 2024 года — считается, что у Рютте были хорошие связи с Трампом, который угрожал вывести США из военного альянса.
По словам одного из источников, помимо США, Рютте, вероятно, поддержат Турция и Венгрия, с которыми у него хорошие отношения.
- В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022 году Столтенбергу продлевали срок его полномочий. 16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.
- Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он бы хотел.
- Politico: Премьер Нидерландов – фаворит на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему.
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