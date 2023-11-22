Рютте может стать генсеком НАТО. Bloomberg: Он фаворит из-за хороших отношений с Трампом

Издание Bloomberg пишет, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является фаворитом на должность нового генерального секретаря НАТО — в США якобы поддерживают его кандидатуру.

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В материале сказано, что правительства Нидерландов и США общались насчет шансов Рютте стать генсеком Альянса, когда он заявил, что открыт для этой работы.

Отмечается, что решение о назначении генсека должно быть единогласным от 31 члена НАТО, однако точка зрения США как лидера военного Альянса всегда имеет наибольший вес.

Конкурентами Рютте являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, однако Bloomberg пишет, что они могут столкнуться с проблемами, так как страны Балтии считаются "слишком агрессивными" к Москве.

Издание заявляет, что НАТО хочет назначить нового генсека на саммите в Вашингтоне летом 2024 года.

Журналисты обращают внимание, что Рютте может быть лучше подготовлен, чем другие кандидаты, к борьбе с 45-м президентом США Дональдом Трампом, если тот победит на выборах 2024 года — считается, что у Рютте были хорошие связи с Трампом, который угрожал вывести США из военного альянса.

По словам одного из источников, помимо США, Рютте, вероятно, поддержат Турция и Венгрия, с которыми у него хорошие отношения.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022 году Столтенбергу продлевали срок его полномочий. 16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он бы хотел.

Politico: Премьер Нидерландов – фаворит на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему.

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