Politico: Премьер Нидерландов – фаворит на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является первым фаворитом на пост главы НАТО после того, как он заявил о своей заинтересованности в этой должности. В то же время, препятствиями для него могут стать три фактора: пол, национальность и низкие затраты на оборону собственной страны, пишет Politico.

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Три высокопоставленных европейских чиновника, с которыми поговорили журналисты, ожидают, что Рютте получит широкую поддержку.

Один из собеседников предположил, что нидерландского премьера поддержат страны восточного фланга, для которых главным вопросом является позиция кандидата по России и Украине.

В берлинском офисе Международного института стратегических исследований считают, что Рютте имеет преимущество в том, что он "опытный политик из страны, традиционно являющейся передающим поясом между взглядами англосаксонской и континентальной Европы".

Однако, чтобы возглавить НАТО, нидерландскому премьеру придется заручиться единодушной поддержкой каждого из 31 члена. Ему также необходимо получить поддержку от США, важнейшего члена блока.

Пока Рютте вызывает определенную "пустоту" среди американских законодателей, пишет Politico.

Основной проблемой политика, по мнению некоторых должностных лиц, будут его рекордно низкие затраты на оборону.

"Цель Альянса – выделять 2% своего ВВП на оборону, тогда как Нидерланды в 2014 году потратили лишь 1,14% ВВП, в 2022-м – 1,7% и согласились потратить 2,03% в 2024 году и 2,01 % в 2025-м", – говорится в материале.

Вторым препятствием для Рютте может стать его пол, поскольку с момента создания НАТО в 1949 году блоком всегда руководили мужчины.

Кроме того, если политик получит этот пост, он станет четвертым голландцем во главе НАТО, опережающим все остальные национальности.

"Существует очень большой шанс, учитывая политическую поддержку того, что эта работа достанется европейской женщине. Что тоже было бы очень хорошо", – сказал Рютте на радио.

Однако женщины-кандидаты пока предстают перед трудностями, отмечает Politico.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.

16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он бы хотел.

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