Politico: Прем'єр Нідерландів – фаворит на посаду генсека НАТО, однак дещо може завадити йому

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є першим фаворитом на посаду голови НАТО після того, як він заявив про свою зацікавленість у цій посаді. Водночас перешкодами для нього можуть стати три чинники: стать, національність та низькі витрати на оборону власної країни, пише Politico.

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Троє високопоставлених європейських чиновників, з якими поговорили журналісти, очікують, що Рютте отримає широку підтримку.

Один зі співрозмовників передбачив, що нідерландського прем'єра підтримають країни східного флангу, для яких головним питанням є позиція кандидата щодо Росії та України.

У берлінському офісі Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважають, що Рютте має перевагу в тому, що він "досвідчений політик, із країни, яка традиційно була передавальним поясом між поглядами англосаксонської та континентальної Європи".

Однак, щоб очолити НАТО, нідерландському прем'єру доведеться заручитися одностайною підтримкою кожного з 31 члена. Йому також потрібно отримати підтримку від США, найважливішого члена блоку.

Наразі Рютте викликає певну "порожнечу" серед американських законодавців, пише Politico.

Основною проблемою політика, на думку деяких посадовців, будуть його рекордно низькі витрати на оборону.

"Мета Альянсу – виділяти 2% свого ВВП на оборону, тоді як Нідерланди у 2014 році витратили лише 1,14% ВВП, у 2022-му – 1,7% і погодилися витратити 2,03% у 2024 році та 2,01% у 2025-му", – йдеться у матеріалі.

Другою перешкодою для Рютте може стати його стать, оскільки з моменту створення НАТО в 1949 році блоком завжди керували чоловіки.

Крім того, якщо політик отримає цю посаду, він стане четвертим голландцем на чолі НАТО, що випереджає всі інші національності.

"Існує дуже великий шанс, з огляду на політичну підтримку цього, що ця робота дістанеться європейській жінці. Що теж було б дуже добре", – сказав Рютте на радіо.

Однак жінки-кандидатки наразі постають перед труднощами, відзначає Politico.

У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. У 2019-му і 2022-му Столтенбергу продовжували термін його повноважень.

16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він казав, що це робота, яку б він хотів.

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