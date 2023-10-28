Прем'єра Нідерландів Рютте зацікавила посада генсека НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що міг би стати наступним генсеком НАТО, оскільки, на його думку, "це дуже цікава робота" і він може зробити свій внесок. Його цитує Politico.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Бути генсеком альянсу було б дуже цікаво", – сказав Рютте.

Прем'єр Нідерландів планує завершити політичну кар'єру після листопадових виборів у Нідерландах. У липні поточного року його уряд розпався після того, як партії коаліції не змогли домовитись про обмеження для мігрантів.

Тому, за словами Рютте, бути генсеком НАТО означає, що він "все ще може зробити внесок".

Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він казав, що це робота, яку б він хотів.

12 лютого 2023 року представниця Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, що генсек не хоче продовження свого терміну повноважень та завершить його, як і планувалося, у жовтні 2023 року.

Втім, видання Euractiv із посиланням на чотирьох дипломатів НАТО писало у червні, що Столтенберг, імовірно, залишиться на своїй посаді ще на рік, тобто, до жовтня 2024 року.

У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. В 2019-му і 2022-му Столтенбергу продовжували термін його повноважень.

16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

Читайте також: Україна отримає ракети для Patriot, триває підготовка на F-16 — прем'єр Нідерландів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.