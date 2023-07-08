У Нідерландах урядова криза, прем'єр Марк Рютте подав у відставку

Парламентська коаліція у Нідерландах не змогла домовитись про підхід до мігрантів, які звертаються за наданням притулку. У результаті кабінет міністрів на чолі з прем'єром Марком Рютте змушений подати у відставку, повідомляє пресслужба прем'єра.

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До призначення нового прем'єра та уряду міністри виконуватимуть колишні обов'язки.

У парламенті Нідерландів кілька тижнів йшли переговори про заходи щодо подолання міграційної кризи, яка виникла через те, що в країні, де діє одне з найжорсткіших у ЄС законодавств щодо надання притулку, не вистачало ресурсів для прийому біженців.

Через те, що коаліційні партії не змогли в розумний термін знайти компроміс, партія Рютте заявила, що вийде з коаліції, якщо рішення не буде знайдено до вечора 7 липня.

Розпад парламентської коаліції означає призначення позачергових парламентських виборів, результати яких мають визначити склад нового уряду.

26 травня 2023 року Рютте заявив, що Нідерланди "всерйоз розглядають" відправку в Україну винищувачів F-16.

15 червня повідомлялося, що Данія та Нідерланди профінансували постачання ще 14 танків Leopard 2 для України.

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