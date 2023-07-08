В Нидерландах правительственный кризис, премьер Марк Рютте подал в отставку

Парламентская коалиция в Нидерландах не смогла договориться о подходе к мигрантам, которые обращаются за предоставлением убежища. В результате кабинет министров во главе с премьером Марком Рютте вынужден подать в отставку, сообщает пресс-служба премьера.

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До назначения нового премьера и правительства министры будут выполнять прежние обязанности.

В парламенте Нидерландов несколько недель шли переговоры о мерах по преодолению миграционного кризиса, который возник из-за того, что в стране, где действует одно из самых жестких в ЕС законодательств относительно предоставления убежища, не хватало ресурсов для приема беженцев.

Из-за того, что коалиционные партии не смогли в разумные сроки найти компромисс, партия Рютте заявила, что выйдет из коалиции, если решение не будет найдено до вечера 7 июля.

Распад парламентской коалиции означает назначение внеочередных парламентских выборов, итоги которых должны определить состав нового правительства.

26 мая 2023 года Рютте заявил, что Нидерланды "всерьез рассматривают" отправку в Украину истребителей F-16.

15 июня сообщалось, что Дания и Нидерланды профинансировали поставку еще 14 танков Leopard 2 для Украины.

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