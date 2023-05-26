Истребители F-16. Нидерланды "всерьез рассматривают" передачу самолетов Украине – премьер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство "всерьез рассматривает" отправку в Украину истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию премьера.

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Рютте сказал, что еще не принято окончательное решение по поставкам F-16 Украине. Однако он добавил: "Если вы начинаете обучение, очевидно, что это [передача. – Ред.] то, что вы всерьез рассматриваете".

Премьер заметил, что любое решение об отправке F-16 зависело от разрешения США.

Он добавил, что у Нидерландов потенциально будут истребители для передачи Украине, поскольку сейчас государство постепенно снимает с эксплуатации свои F-16.

Минобороны Нидерландов сообщает, что в настоящее время у них есть 24 оперативных F-16, их выведут из эксплуатации до середины 2024 года.

Еще 18 самолетов доступны для покупки, 12 из них уже предварительно проданы.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

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