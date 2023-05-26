Истребители F-16. Нидерланды "всерьез рассматривают" передачу самолетов Украине – премьер
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство "всерьез рассматривает" отправку в Украину истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию премьера.
Рютте сказал, что еще не принято окончательное решение по поставкам F-16 Украине. Однако он добавил: "Если вы начинаете обучение, очевидно, что это [передача. – Ред.] то, что вы всерьез рассматриваете".
Премьер заметил, что любое решение об отправке F-16 зависело от разрешения США.
Он добавил, что у Нидерландов потенциально будут истребители для передачи Украине, поскольку сейчас государство постепенно снимает с эксплуатации свои F-16.
Минобороны Нидерландов сообщает, что в настоящее время у них есть 24 оперативных F-16, их выведут из эксплуатации до середины 2024 года.
Еще 18 самолетов доступны для покупки, 12 из них уже предварительно проданы.
- 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
- 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
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