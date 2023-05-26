Винищувачі F-16. Нідерланди "серйозно розглядають" передачу літаків Україні – прем'єр
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава "серйозно розглядає" надсилання до України винищувачів F-16. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресконференцію прем'єра.
Рютте сказав, що ще не ухвалено остаточне рішення щодо постачання F-16 Україні. Проте він додав: "Якщо ви починаєте навчання, очевидно, що це [передача. – Ред.] те, що ви серйозно розглядаєте".
Прем'єр зауважив, що будь-яке рішення щодо відправлення F-16 залежало від дозволу США.
Він додав, що у Нідерландів потенційно будуть винищувачі для передання Україні, оскільки зараз держава поступово знімає з експлуатації свої F-16.
Міноборони Нідерландів повідомляє, що наразі в них є 24 оперативних F-16, їх виведуть з експлуатації до середини 2024 року.
Ще 18 літаків наразі доступні для купівлі, 12 із них вже попередньо продані.
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
- 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
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