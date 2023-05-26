Винищувачі F-16. Нідерланди "серйозно розглядають" передачу літаків Україні – прем'єр

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава "серйозно розглядає" надсилання до України винищувачів F-16. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресконференцію прем'єра.

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Рютте сказав, що ще не ухвалено остаточне рішення щодо постачання F-16 Україні. Проте він додав: "Якщо ви починаєте навчання, очевидно, що це [передача. – Ред.] те, що ви серйозно розглядаєте".

Прем'єр зауважив, що будь-яке рішення щодо відправлення F-16 залежало від дозволу США.

Він додав, що у Нідерландів потенційно будуть винищувачі для передання Україні, оскільки зараз держава поступово знімає з експлуатації свої F-16.

Міноборони Нідерландів повідомляє, що наразі в них є 24 оперативних F-16, їх виведуть з експлуатації до середини 2024 року.

Ще 18 літаків наразі доступні для купівлі, 12 із них вже попередньо продані.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

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